-İSTANBUL'DA KARNE HEYECANI İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eğitim alanında son 5 yıl içerisinde çok ciddi bir yapılaşma sağlandığını belirterek, ''Mevcut derslik sayımızı yüzde 50 arttırdık'' dedi. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ''2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Kanaat Dönemi Kapanış Töreni'', Kazlıçeşme Abay İlköğretim Okulunda yapıldı. Törende konuşan Vali Mutlu, öğrencilerin ve velilerin karne heyecanını paylaştığını, bu heyecanın ne kadar anlamlı ve farklı olduğunu çok iyi bildiğini belirtti. Bütün bir dönemi ders çalışarak geçiren öğrencilerin tatile çıkmak için sabırsızlandığını ifade eden Mutlu, ''Öğrenciler notlarını aileleriyle ve sevdikleriyle paylaşacak. Bütün öğrencileri yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum'' dedi. Vali Mutlu tarafından başarılı öğrencilere karneleri ve başarı belgeleri verilmesinin ardından, öğrenciler ve öğretmenler tarafından şiirler okundu, türküler söylendi. Daha sonra sınıfları gezerek, öğrencilere karnelerini veren Vali Mutlu, öğrenci, veli ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti. -''İSTANBUL'DA 80 KİŞİLİK SINIF YOK''- Törenin ardından Vali Mutlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecenin ''İstanbul'daki okullarda hala 80 kişilik sınıflar var. Yeni dönemde yeni okullar yapılacağını söylemiştiniz? Neler söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine Vali Mutlu, ''İstanbul'da 80 kişilik sınıf yok. Ortalamamız şu anda 40 civarındadır. Tabii bunları daha iyi bir noktaya getirmek için, gayret sarf ediyoruz. Ama bu ortalamadır. Bazı bölgelerdeki okullarımızda kalabalık sınıflarımız var. Bu bölgelerde de süratle eğitim yatırımlarımız devam etmektedir'' yanıtını verdi. Vali Mutlu, ödenekle ilgili bir problemlerinin olmadığını, devletin, Hükümetin eğitimle ilgili noktada ''hiçbir parasal sorunu'' kabul etmediğini, parasal yönden herhangi bir sıkıntılarının bulunmadığını vurguladı. İstanbul'da arsa üretmenin sorun olduğunu ifade eden Mutlu, ''Dolayısıyla yoğun bir nüfusun olduğu bölgelerde gerçekten arsa üretmekteki sıkıntılarımızı belediyelerimizle aşmaya çalışıyoruz. Bu konuda ciddi destekler veriliyor. Arsa üretilen her yerde okulumuzu süratle yapıyoruz. Eğitimimizde son 5 yıl içerisinde çok ciddi bir yapılaşma sağlandı. Mevcut derslik sayımızı yüzde 50 arttırdık. 42 binlerden bugün 62 bin, 63 binlere çıktık. Belli yerlerde sıkıntılarımız var. Bunları da 1-2 yıl içerisinde aşarız'' diye konuştu.