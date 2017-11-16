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Kültür-Sanat

'İstanbul'da Karma Evlilikler: İki Kalp Üç Kitap' belgeseli bugün izleyicilerle buluşuyor

Belgeselde karma evlilik yapan Ermeni, Rum, Musevi ve Müslümanlar yaşadıklarını anlatıyor

16 Kasım 2017 16:45

Kadir Has Üniveritesi tarafından hazırlanan, yapımını Prof. Dr. Asker Kartar'ın, yönetmenliğini Ece Güneş Saadetyan'ın üstlendiği "İstanbul'da Karma Evlilikler: İki Kalp Üç Kitap" adlı belgeselin ilk gösterimi bugün (16 Kasım 2017) gerçekleştirilecek. Saat 16.00'da Kadir Has Üniversitesi’nde seyircileriyle buluşacak belgeselde, karma evlilik yapan Ermeni, Rum, Musevi ve Müslümanlar yaşadıklarını anlatıyor. 

Belgeselin konusu ve amacı üniversite tarafından yapılan açıklamada şöyle anlatıldı:

"Aynı mahallede, okulda, işte, yani aynı toplumda  birarada yaşayıp, karşılaşmamak çatışmamak ya da birbirini sevmemek mümkün mü? Sevmesine seversin ama dinsel, etnik ve siyasi farklılıklara bir de tarihten gelen yükler eklenince yuvayı nasıl kurarsın?

Türkiye’deki karma evlilikler kadim mevzu. Hakkında ağıtlardan, masallardan oluşan geniş bir edebiyat var. Lakin esas oğlan ile esas kıza bugüne kadar pek sorulmamış: ‘Siz ne yaşadınız?” diye. “İstanbul’da Karma Evlilikler: İki Kalp Üç Kitap’ adlı belgeselde  karma evlilik yapan Ermeni, Rum ve Musevi, Müslümanlar yaşadıklarını anlatıyor."

Seyirciler, Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu'nca desteklenen belgeselin gönderiminin ardından yapımcı ve yönetmen ile söyleşme imkanı bulacak. Araştırma ile ilgili yazılan kitabın da 2018 baharında okuyucu ile buluşmasının beklendiği belirtildi.

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