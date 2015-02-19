İstanbul'da karlar içinde ceset bulundu!

İstanbul Maltepe'de karlar arasında bir erkek cesedi bulundu. Polis, şahsın donarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Maltepe Zümrütevler'de karlar arasında yerde yatan bir şahıs gören vatandaşlarpolise haber verdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde bir erkek cesedi ile karşılaştı.

'Donarak ölmüş olabilir'

Polis, yaptığı ilk incelemede ceset üzerinde darp izine rastlamadı. Cesedin üzerinden Halil Doğan (24) adına düzenlemiş bir kimlik çıktı.

Ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis şahsın donarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.