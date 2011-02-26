-İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - İstanbul'da etkili olan yağışlar, Anadolu yakasının yüksek bölgelerinde kara dönüştü. Yağışların 2 Mart'a kadar karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği belirtildi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün öğleden sonra Ümraniye, Kartal, Pendik ve Sultanbeyli'nin yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışların, 2 Mart Çarşamba gününe kadar, yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacağı bildirildi. Hava sıcaklığının da bugün ile 2 Mart arasında, en düşük eksi 3, en yüksek 10 derece arasında olacağı kaydedildi.