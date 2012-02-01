-İstanbul'da karla karışık hayat İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - İstanbul'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, geçici de olsa bazı insanların günlük alışkanlıklarında değişikliğe yol açtı. AA muhabirlerinin derlediği bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle son birkaç gündür insan ve araç trafiğinin azaldığı gözlendi. Son günlerde araçlarını trafiğe çıkartanların sayısının azalmasına karşın meydana gelen trafik kazaları ise arttı. Bazı araçlar da yollarda mahsur kaldı. Elverişsiz hava şartları dolayısıyla bazı iç ve dış hat uçak seferleri, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'nın bazı seferlerinde iptal ve gecikmeler yaşanırken, bazı etkinlik ve toplantılar da ya ertelendi ya da iptal edildi. Buzlanma dolayısıyla kırık, çıkık, burkulma, çatlama ve incinme vakaları arttı. Hastanelerin acil servislerinde bu vakalardan dolayı yoğunluk yaşanırken, kar yağışı ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle de hastanelerde bakılan hasta sayısında azalma olduğu öğrenildi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, poliklinik ve acil servis hasta sayısında 3'te bir azalma yaşanmasına rağmen kırık, çıkık, burkulma, çatlama ve incinme vakalarında yüzde 20-30 artış olduğunu kaydetti. Kentte doğalgaz tüketimi de arttı. İGDAŞ'tan alınan bilgiye göre, geçen yıl İstanbul'da günlük en yüksek tüketim 38 milyon metreküp olurken, bu rakam dün itibariyle 43 milyon metreküpe yükseldi. Kar yağışı ve havaların soğuk olması dolayısıyla evlerinde zaman geçirenlerin ve ofis yerine evinden çalışanların sayısının yükselmesi sonucu internetin başında geçirilen süre de arttı. TTNET'ten alınan bilgiye göre, sömestre tatili ve son 3 günlük hava şartları internet trafiğini artırdı. Okulların tatil olmasının da etkisiyle dışarıda zaman geçirmek isteyenler ise kapalı alan olması dolayısıyla alışveriş merkezlerini tercih etti. Marmara Forum ve Forum İstanbul Genel Müdürü Joao Xavier, hem Marmara Forum'da, hem de Forum İstanbul'da hava şartlarından dolayı bir haftada ziyaretçi sayısında yüzde 20'lik artış olduğunu belirterek, ''Kar ve soğuk hava şartları nedeniyle açık alanda vakit geçirmek istemeyenler AVM'lere akın ediyor. Burada hem alışveriş, hem sinema, hem de sömestr nedeniyle düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle sevdikleriyle birlikte hoş vakit geçiriyorlar. Ziyaretçi sayısındaki artışta Forum İstanbul'da Decathlon mağazası (atkı, bere, kayak ve benzeri spor malzemeleri, satan mağaza), Marmara Forum'da da spor mağazalarında atkı bere ve spor malzemeler satan mağazaların olması da bunda etkili oldu'' şeklinde konuştu. İstanbul'u kaplayan beyaz örtü dolayısıyla sokak ve mağazalarda atkı, bere, eldiven ve bot satışları da arttı. Aktar ve kuru yemişcilerde satılan sahlep ve ıhlamur satışlarında da yükseliş kaydedildi. Kadıköy Çarşı'da hizmet veren Derya Kuruyemiş çalışanlarından alınan bilgiye göre, sahlep, ıhlamur, zencefil, karışık bitkisel kış çayı ve kış macunu satışlarında da yaklaşık yüzde 30-40'lık artış yaşandı. Kentte havaların soğuması ve son haftalardaki kar yağışları ile birlikte artan kışlık lastik kullanma ihtiyacı araç lastiği satıcılarını hareketlendirdi.