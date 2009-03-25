İstanbul'da Karadeniz fırtınası



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği'nin ev sahipliğini üstlendiği, “Black/North Seas” (Karadeniz ve Kuzey denizi/Denizler) projesi 28 Mart'a kadar İstanbul'da devam ediyor.



Seas/ Denizler sanatsal bir serüven. Bu serüvende yapım sürecini tamamlamış ve de tamamlamakta olan sanat yapıtları seyirciyle çeşitli açık ve kapalı mekanlarda buluşuyor. Yol haritası 2009 yılında Avrupa’nın Karadeniz kıyılarında Türkiye (İstanbul), Ukrayna (Odesa), Romanya (Mangalia), Bulgaristan (Varna) üzerine odaklanıyor. Bu yılın son durağı İstanbul. Daha sonra Gürcistan ve Rusya üzerinden Kuzey denizine yapılacak yolculukta yine öykü, dans, tiyatro, performans, müzik buluşuyor.



20-28 Mart haftasında İstanbul’un çeşitli mekanlarında gerçekleştirilecek olan gösteriler 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne bir gönderme olarak ücretsiz yapılacak.



Seas/ Denizler İstanbul’da Karadeniz turunu tamamlayacak. İstanbul, aynı zamanda, festivalin Kuzey Denizleri turunun da ilk ayağı olacak.



Türkiye’den Mahir Günşiray, Şafak Uysal ve Bedirhan Dehmen’in yer aldığı “Seas/Denizler” projesinin İstanbul ayağına Zeynep Günsur, Tuğçe Tuna, Ayşegül Güryüksel, Ece Gözmen, Ayrin Ersöz değişik mekanlarda gerçekleştirecekleri gösterilerle konuk olarak katılıyorlar.



Etkinlikler; Tütün Deposu, Santral İstanbul, OttoSantral, Talimhane, Ses Tiyatrosu, Fransız Kültür Merkezi, İstanbul Modern ve Tünel Meydanı, Tophane Parkı, Maya Sahnesi gibi mekanlarda sergilenecek.



Karadeniz’e kıyısı olan kentlerin kültürel yakınlaşma ve işbirliğini teşvik eden projeyi çeşitli ülkelerden toplam 75 sanat eleştirmeni, akademisyen ve organizatör takip edecek. Festivalde yerel ve uluslararası gösterimlerin yanı sıra düzenlenen atölye çalışmaları ve City Scape – Kent Manzaraları başlığı altında düzenlenecek yuvarlak masa tartışmaları yer alacak.





