-İstanbul'da kar yarın etkisini yitirecek İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Ergün Güler, hava sıcaklığının, yarın en düşük eksi 2, en yüksek 1 derece olacağını belirterek, ''Kuvvetli kar yağışı öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek'' dedi. Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının bugün aralıklı ve kuvvetli olarak devam edeceğini belirterek, ''Hava sıcaklığı, yarın en düşük eksi 2, en yüksek 1 derece olacak. Kuvvetli kar yağışı öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek'' diye konuştu. Aralıklı kar yağışının görüleceği 2 Şubat Perşembe günü de, hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek 3 derece olacağını ifade eden Güler, 3 Şubat Cuma günü ise kar yağışının yerini yağmura bırakacağını ve hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 7 derece olacağını kaydetti. Güler, 4 Şubat Cumartesi günü, yağışın devam edeceğini ve hava sıcaklığının 3 ile 9 derece arasında olmasının beklendiğini anlatarak, yağışın devam edeceği 5 Şubat Pazar günü de sıcaklığın 4 ile 8 derece arasında olacağını söyledi. Bir süre mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının 3 Şubat Cuma gününden itibaren artarak devam edeceğini belirten Güler, ''Ocak ayı genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretti. Ocak ayındaki toplam yağış, normallerinin yüzde 10 üzerinde gerçekleşti. 2 Şubat Perşembe gününe kadar kuvvetli poyraz devam edecek. Gece sıcaklıklar düşük olduğu için don ve buzlanmaya karşı vatandaşlar tedbirli olmalıdır'' diye konuştu. Güler, basına yansıdığı gibi Ocak ayında İstanbul'da son 30 yılın en soğuk ayının yaşanmadığını belirterek, Çatalca'da deniz seviyesinden 250 metre yükseklikteki otomatik bir istasyon verisinin İstanbul'a genellenemeyeceğini kaydetti. Kartal'da, dün en düşük sıcaklığın eksi 4,7 olarak ölçüldüğünü ifade eden Güler, bunun 2000 yılından bu yana Kartal'da ocak ayında ölçülen en düşük sıcaklık olduğunu söyledi. İstanbul'da ocak ayında en düşük sıcaklığın, 1963 yılında Florya'da eksi 12,6 derece olarak ölçüldüğünü hatırlatan Güler, ''Bu sabah itibariyle hava sıcaklığı, Bakırköy'de eksi 4, Kartal'da eksi 4, Pendik ve Samandıra'da eksi 5 olarak ölçüldü. Şile'de 7 santimetre, Sarıyer'de 8 santimetre, Bakırköy'de 10 santimetre, Pendik'te 17 santimetre ve Samandıra'da 19 santimetre kar kalınlığı ölçülmüştür'' dedi.