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Yaşam

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

AKOM kriz masasında ekipler, merkezdeki ekranlardan İstanbul'u takip ederek olası aksaklıklara anında müdahale için görev yapıyor

27 Ocak 2017 00:27

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kentte, karla mücadele çalışmalarını yönetmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) oluşturulan kriz masasında ekipler, merkezdeki ekranlardan İstanbul'u takip ederek olası aksaklıklara anında müdahale için görev yapıyor.

İstanbul'da Arnavutköy, Hadımköy, Halkalı, Esenyurt, Çamlıca, Çekmeköy, Beykoz ve Kartal'ın bazı kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

 

Meteoroloji: Fırtınamsı rüzgar etkili olacak

 

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinde hafifleyerek aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının, cumartesi akşam saatlerinde kenti terk etmesi öngörülüyor. Ayrıca bugün ve yarın İstanbul'da kuzey yönlerden fırtınamsı rüzgar etkili olacak.

 

670 evsize barınma imkânı

 

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 670 evsizi, Zeytinburnu Kapalı Spor Salonu'nda misafir ediyor.

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