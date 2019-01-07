İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR (ek görüntülerle geniş haber)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler gece boyu karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yağan kar bazılarına da eğlence oldu.

Meteoroloji ve AKOM\'un uyarılarının ardından İstanbul adeta kara kışa teslim oldu. Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerindeyse İstanbul adeta beyaza büründü. İstanbul\'un kuzeyinde kendisini göstermeye başlayan kar yağışı, saat 03:00 itibariyle İstanbul\'un her tarafını etkisi altına aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler başta ana arterler olmak üzere, yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba harcadı. Kar yağışı nedeniyle yollar bile beyaza bürünürken, İBB\'ye bağlı ekipler, gece boyunca tuzlama ve küreme işlemi yaparak yolların trafiğe kapanmamasını sağladı.



ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışını en etkili olduğu yerlerin başında İstanbul\'un simgelerinden olan Çamlıca Tepesi geldi. Çamlıca tepesi beyaza bürünürken, kar yağışını fırsat bilen bir çok vatandaş dışarı çıkarak kar topu oynadı. Bazıları da, eşi ve sevgilisiyle yürüyerek yağan karın keyfini çıkardı.



TAKSİM\'DE FOTOĞRAF ÇEKTİREN ÇEKTİRENE

Taksim Meydanı\'da yağan kardan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Başta yabancı turistler olmak üzere kar yağışını görenler Taksim Anıtı\'na giderek o anları ölümsüzleştirdi.



Görüntü dökümü:

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-Kar yağışı

-Taksim Meydanı\'ndan görüntüler

-İstiklal caddesinden görüntüler

-Tuzlama çalışmaları

-Çamlıca tepesinde kar yağışı

-Kar topu oynayanlar

-Sultanahmet Camii\'nden kar manzarası

-Yolların beyaza bürünmesi EK

-Genel ve detay görüntüler

07.01.2019 - 03.55 Haber Kodu : 190107010

07.01.2019 - 03.02 Haber Kodu : 190107009

06.01.2019 - 23.27 Haber Kodu : 190106208

06.01.2019 - 21.39 Haber Kodu : 190106200

