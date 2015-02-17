İstanbul'da kar yağışı başladı, İDO 3 seferini iptal etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'a kar sabah saatlerine doğru geldi.
Saat 04.30'da kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle, Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi'nde yeşil alanlar karla kaplandı; evlerin çatıları beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerinde hafif şekilde etkisini sürdüren kar yağışının ilerleyen saatlerde yoğunluğunu artırarak devam etmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme ve tuzlama araçları da, önceden belirlenen ana arterlerde hazır bekletiliyor.
İDO 3 seferini iptal etti
Bu arada İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinden, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:
07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi
08.00 Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi
18.30 Bostancı - Yenikapı- Bandırma Deniz Otobüsü seferi
BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi
10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi