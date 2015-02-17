İstanbul'da kar yağışı başladı, İDO 3 seferini iptal etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'a kar sabah saatlerine doğru geldi.



Saat 04.30'da kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle, Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi'nde yeşil alanlar karla kaplandı; evlerin çatıları beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerinde hafif şekilde etkisini sürdüren kar yağışının ilerleyen saatlerde yoğunluğunu artırarak devam etmesi bekleniyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme ve tuzlama araçları da, önceden belirlenen ana arterlerde hazır bekletiliyor.





İDO 3 seferini iptal etti

Bu arada İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinden, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.



İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:

07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi

08.00 Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi

18.30 Bostancı - Yenikapı- Bandırma Deniz Otobüsü seferi



BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi

10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi