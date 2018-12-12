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İstanbul'da kar yağışı başladı!

Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor

12 Aralık 2018 13:36

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte İstanbul'un batı bölümlerinde kar yağışı başladı. Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor.

Uzun zamandır İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Silivir, Çatalca ve Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlere doğru da devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan uyarı üzerine bu akşam saatlerinden itibaren Türkiye'nin büyük kesiminde kar yağışının etkili olacağı, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

 

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