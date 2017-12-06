İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul'un kuzey kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kısa süre yağan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Oto Yolu Girişi bir anda beyaza büründü.

Meteoroloji'nin günler öncesinden belirttiği kar yağışı İstanbul'da akşam saatlerinde düştü. Özellikle şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa süre yağan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Oto Yolu Girişi bir anda beyaza büründü. Daha sonra yağan yağmurla birlikte az miktardaki kar eridi. Başakşehir Kayaşehir'de de gece saatlerinde kar yağışı başlarken, Çekmeköy, Taşdelen Mahallesi'nde araçların üzerinde yaklaşık iki santimetre kalınlığında kar oluştu. Bazı vatandaşlar araçların temizledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar uyarısında bulunmuştu.

İSKİ'den İstanbullulara don uyarısı gelmişti

Açıklamada, hava sıcaklığının düşmesi ile su sayaç ve tesisatlarının, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabildiği belirtilmişti.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği kaydedilmişti.