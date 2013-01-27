İstanbul'da kar yağışı başladı



İstanbul'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde zaman zaman etkili oldu.

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Dünden itibaren Trakya'da etkili olan kar yağışı bugün öğle saatlerinde İstanbul 'u başta yüksek kesimler olmak üzere etkisi altına aldı.

Edirne'de köy yolları kapandı

Edirne'de dün başlayan ve bugün yoğunluğunu artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Meriç - İpsala karayolu ile 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Çetin yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle Meriç - İpsala karayoluyla, Keşan'da 2, Meriç'te 12, Uzunköprü'de 10, Lalapaşa'da 13 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ağrı- Erzurum yolunda tipi

Ağrı-Erzurum karayolunda da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Güneykaya köyü mevkisinde kar yağışı ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Çok sayıda maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği yolda, yaklaşık 170 araç mahsur kaldı.

Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu sabah saatlerinde kapanan karayolu yeniden trafiğe açıldı. Trafik ekipleri, zincir takan araçların geçişine kontrollü olarak izin veriyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü inrenet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ülke genelinde görülecek yağışların; Diyarbakır , Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya ile Doğu Anadolu 'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.