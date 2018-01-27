İstanbul'da kar yağacak mı; işte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporunda, Türkiye'nin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği ifade edildi.

Hava sıcaklığının Batı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının güneşlenme ile birlikte 2 ila 4 derece artacağı, gece sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edildi.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği bildirildi.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava durumu raporunda İstanbul'a kar yağışı konusunda bir bilgi verilmedi. İstanbul'da hava durumunun parçalı bulutlu olması ve 8 derecede seyretmesi bekleniyor