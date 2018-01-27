T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da kar yağacak mı; işte hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor

27 Ocak 2018 13:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporunda, Türkiye'nin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği ifade edildi. 

Hava sıcaklığının Batı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının güneşlenme ile birlikte 2 ila 4 derece artacağı, gece sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edildi.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği bildirildi.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava durumu raporunda İstanbul'a kar yağışı konusunda bir bilgi verilmedi. İstanbul'da hava durumunun parçalı bulutlu olması ve 8 derecede seyretmesi bekleniyor

ETİKETLER

Hava sıcaklığıhava durumukarİstanbulkar yağacak mı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24