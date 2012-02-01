-İstanbul'da kar ulaşımı aksattı İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar, Beylikdüzü, Sefaköy, Küçükçekmece, İkitelli, Bağcılar, Başakşehir, Hadımköy, Gaziosmanpaşa ve Sultançiftliği bölgelerinde kar yağışının tipi şeklinde etkili olduğunu ve bu bölgelerde ulaşımın aksadığını bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul'da lokal kar yağışının etkili olmaya devam ettiği belirtilerek, kar yağışının olmadığı bölgelerdeki ekiplerin etkili tipinin yaşandığı bölgelere sevk edildiği kaydedildi. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarından sonra tipi nedeniyle yolların tekrar kar tuttuğu vurgulanan açıklamada, ''Kayan tırlar ve yanlış parklanmalar nedeniyle küreme ekiplerinin sorunlu bölgelere ulaşmaları güçlükle yapılıyor. Belirtilen bölgeler dışında ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor'' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, Topkapı Habipler tramvay hattının Sultançiftliği kavşağında istinat duvarını deviren otobüsün tren yoluna girdiği ve bu nedenle 50. Yıl ile Mescidiselam istasyonları arasında seferlerin bir süre yapılamadığı, ancak otobüsün tren yolundan kaldırılmasıyla seferlerin normale döndüğü belirtildi.