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İSTANBUL'DA KAR :  TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76 SEVİYESİNDE (3)

Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER - İdris TİFTİKCİ - Murat SOLAK - İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor

24 Ocak 2018 22:27

Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER - İdris TİFTİKCİ - Murat SOLAK - İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA
İstanbul\'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. İş çıkış saatiyle birlikte trafikte yoğunluk arttı. Zaman zaman tipiye dönüşen kar özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde trafik yoğunluğuna neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk saat 18.15 itibariyle yüzde 76\'ya ulaştı. Saat 19.00 itibariyle trafik yoğunluğu düşmeye başladı. 

Görüntü Dökümü:
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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği ve kar yağışı
-TEM Mahmutbey mevkiinden görüntüler
-Cevizlibağ D-100\'den görüntüler 
-Mecidiyeköy D-100\'den görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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