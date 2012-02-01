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Yaşam

İstanbul'da kar tatili uzadı İSTANBUL (A.A)

01 Şubat 2012 22:51

-İstanbul'da kar tatili uzadı İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - İstanbul Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli ve 2 gündür idari izinli sayılan engelli personel ile hamilelerin yarın da izinlerinin devam etmesine karar verdi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, şöyle devam edildi: ''Don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında meydana getirebileceği olumsuz etkiler göz önüne alınarak, tedbir amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli özürlü personelle hamilelerin idari izinlerinin yarın da devam etmesine karar verilmiştir.''

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