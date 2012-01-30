-İstanbul'da kar tatili İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - İstanbul Valiliği, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarının saat 15.30'dan itibaren tatil olması kararı aldı. İstanbul Valiliğinden alınan bilgiye göre, Valilik, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte, akşam trafiğini rahatlatmak için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, saat 15.30'da iş bırakması yönünde karar aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel, saat 15.30'dan itibaren evlerine gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Valisi ile sabah birlikte olduklarını belirterek, ''Bugün saat 15.30'dan itibaren mesainin tatil edilmesi kararını verdiler. Kendisine teşekkür ederim. Çünkü akşam dönüşlerdeki trafik yoğunluğunun sıkıntı olmaması adına önemli bir karardır'' dedi. Topbaş, meteorolojiden aldıkları bilgiye göre, 7 Şubat'a kadar kar yağışının aralıklarla devam edeceğini dile getirerek, yağışın zaman zaman yoğunlaşacağını, yüksek yerlerde ağırlıklı olmak üzere buzlanma olacağından bahsedildiğini anlattı. Topbaş, ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bunu İstanbullular fark ediyor. En güzeli de İstanbulluların göstermiş oldukları hassasiyet. Trafikte bir yoğunluk yok şu anda. Bunun görüyor ve gözlüyoruz. Yöneticiler, yönetim ve halk birlikte hareket ettiği zaman problem yaşanmıyor'' dedi. Kar yağışının bazı bölgelerde biraz daha fazla olduğunu dile getiren Topbaş, yollarda ve ana arterlerde bir sorunun bulunmadığını, rahat bir trafik hareketinin olduğunu söyledi. Topbaş, vatandaşların ihtiyaç duymadıkları takdirde bireysel araçlarını kullanmamaları gerektiğini altını çizerek, özellikle acemi şoförlerin bu tip havalarda araç sürmesinin çok dikkat istediğini, bu nedenle mümkün olduğunca onların trafiğe çıkmamasını önerdiklerini kaydetti. Başkan Topbaş, ''Bu konuda toplu taşıma araçlarını yoğunlaştırdığımızı vatandaş biliyor. Hizmetin devamının sağlayacağız. İnanıyorum ki bu kar yağışı İstanbul'da bir kaos olmayacak'' dedi. Kamu çalışanlarının yarınki mesai saatlerinde bir düzenleme olup olmadığına dair soru üzerine Topbaş, bu konuyu Vali ile görüştüklerini, bugünkü değerlendirmesini yaptıklarını, bu konunun günlük karar verilen bir durum olduğunu ifade ederek, yarın da bir sıkıntılı bir atmosfer olması ve dönüşlerde sıkıntı olması halinde Vali'nin bu durum değerlendirerek ona göre karar verebileceğini söyledi.