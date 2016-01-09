İstanbul'da kar maskeli cinayet

İstanbul Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde 2 tabanca ve 4 kar maskesi ile işlendiği tahmin edilen bir cinayet gerçekleşti. İki avukat ile bir psikoloğun gözaltına alındığı olayda şüphelilerin maktulü çapraz ateşe tuttuğu öğrenildi. Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

DHA’dan Ali Aksoyer’in haberine göre; Büyükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda İmam Ö. adlı kişi silahlı ve kar maskeli kişiler tarafından öldürüldü. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada İmam Ö.’nün akrabaları olduğu tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişinin avukat, birinin de psikolog olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı tahmin edilen 2 tabanca ve 4 kar maskesi bulundu.

Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alınan şüphelilerin cinayetle bir ilgilerinin olmadığını söylediği öne sürüldü. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü gözaltına sayısının artabileceğini söyledi.