T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da kar maskeli cinayet

Büyükçekmece'de işlenen cinayetin şüphelileri arasında iki avukat ve bir psikolog bulunuyor

09 Ocak 2016 11:49

İstanbul Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde 2 tabanca ve 4 kar maskesi ile işlendiği tahmin edilen bir cinayet gerçekleşti. İki avukat ile bir psikoloğun gözaltına alındığı olayda şüphelilerin maktulü çapraz ateşe tuttuğu öğrenildi. Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

DHA’dan Ali Aksoyer’in haberine göre; Büyükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda İmam Ö. adlı kişi silahlı ve kar maskeli kişiler tarafından öldürüldü. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada İmam Ö.’nün akrabaları olduğu tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişinin avukat, birinin de psikolog olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı tahmin edilen 2 tabanca ve 4 kar maskesi bulundu.

Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alınan şüphelilerin cinayetle bir ilgilerinin olmadığını söylediği öne sürüldü. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü gözaltına sayısının artabileceğini söyledi.

ETİKETLER

cinayetkar maskesisilahbüyükçekmecehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24