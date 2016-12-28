İstanbul'da kar kalınlığının 7 santimi bulması bekleniyor

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yurdun büyük kesiminde kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da beklenen yağışa ilişkin TVNET'e açıklamalarda bulunan Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, yarından itibaren başlayan kar yağışının cumartesi gününe kadar aralıklarla etkili olacağını belirtti. Kar kalınlığının şehir merkezinde 3-7 santim arasında olacağını belirten Köse, şiddetli rüzgara karşı İstanbulluları uyardı.

Kar yağışının cuma günü öğleden sonra etkisini arttıracağını belirten Köse, aralıklarla etkili olarak cumartesi günü de süreceğini belirtti.



Çatalca, Arnavutköy, Zekeriyaköy gibi kesimlerde kar kalınlığının 10 santimi bulacağını aktaran Köse, şehir merkezinin ise 3-7 santim kalınlığında beyaz örtüyle kaplanmasının tahmin edildiğini söyledi.



Hava sıcaklığında da düşüş yaşanacağını belirten Köse, kar yağışının İstanbul'da okulları tatil ettirecek kadar yoğun olmayacağını vurguladı.



Köse ayrıca, vatandaşları kuvvetli rüzgara karşı uyardı.