İstanbul'da kar etkisini artırdı

T24 - İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Evlerinden çıkan İstanbullular kar yağışı altında işyerlerine gitmeye çalıştı.

İlk belirlemelere göre yağışın yollara olumsuz bir etkisi olmadı. Vatandaşların kendi araçları yerine toplu taşıma araçları ile işyerlerine gitmeyi tercih ettikleri gözlendi.

Birkaç günden beri bir yağan bir duran karın bugün öğleden sonra İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.

Bu arada, sabah saat 8:00'da yapılması planlanan Armutlu-Armutlu Tatil Köyü/ Yenikapı-Bostancı deniz otobüs seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.