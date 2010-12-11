İstanbul'da kar başladı

T24 - İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışından Ankara da nasibini aldı. Başkentte, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.





Türkiye'ye dün sabah Trakya'dan giren kar yağışı, beklendiği gibi gece İstanbul'a ulaştı. Avrupa yakasının batı kesiminde, önce yağmurla karışık yağmaya başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Gün içinde İstanbul'da özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kış araçları da nöbette. Buzlanmaya karşı gece yollarda zaman zaman tuzlama çalışması yapıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı deniz otobüsü seferleri de iptal edildi. İDO, sabah 09.30'da yapılması gereken Bursa -Yenikapı- Kadıköy ve 18.30'daki Bandırma- Yenikapı hızlı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Şiddetli rüzgarla birlikte aralıksız yağan yılın ilk karı Ankara'yı beyaz bir örtüyle kapladı. Gece boyunca kar yağışının artması ve buzlanma ihtimaline karşı şehrin arterlerinde ve yüksek noktalarında Büyükşehir Belediyesi'nin tuzlama ve kar küreme ekipleri hazır bekletildi.

Yetkililer kar yağışının gün içinde de devam etmesini beklediklerini, trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısını yaptı. Kar yağışı Bolu, Konya ve Marmara'nın bir bölümünde de etkili oluyor. Diğer bölgelerde de sağanak ve fırtına var.



