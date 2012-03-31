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Yaşam

İstanbul'da kapalı yollara dikkat!

Kadıköy'de bugün yapılacak miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

31 Mart 2012 13:38

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün 12.00-18.30 saatleri arasında Kadıköy meydan otobüs duraklarında yapılacak miting dolayısıyla saat 09.30'dan itibaren bazı yollar kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.
 
Bu kapsamda Rıhtım Caddesi, Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadar tüm yol, Kadıköy Belediyesi önünden Söğütlüçeşme Caddesi istikameti ve Söğütlüçeşme Caddesi'nden Rıhtım'a inen ara sokaklar trafiğe kapalı olacak.
 
Taşköprü, Kışla, Orgeneral Şahap Gürler ve Albay F. Sözdener caddeleri de ihtiyaç duyulması durumunda trafiğe kapatılacak.
 
Kapatılan yollara alternatif olarak, Tıbbiye Caddesi'nden gelen trafik akışı Burhan Felek Caddesi'nden E-5 yönü ile Behiçbey Sokak'tan İbrahimağa ışıklar istikametine yönlendirilecek.
 
Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafik akışı, Altıyol Boğa Meydanı'ndan Rıhtım'a iniş engellenerek, Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine sevk edilecek, Moda'dan gelen akış Mühürdar Kavşak'tan geri yönlendirilecek, Kadıköy Belediyesi önünden gelen akış ise minibüs yolu istikametine verilecek.

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