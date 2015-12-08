İstanbul’da kağıt toplama aracında ceset

Bahçelievler'de bir kağıt toplama aracı içinde erkek cesedi bulundu

Aljazeera’da yer alan habere göre, Bahçelievler'in Şirinevler mahallesi Oktay sokakta çöp toplayan belediye görevlileri, bir kenara bırakılmış kağıt toplayıcılarının kullandığı "çek çek" diye tabir edilen arabadaki çöpleri almak isterken, kötü kokudan şüphelenip polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kağıt toplama arabasının içinde 30 yaşlarında battaniye ve çöp torbalarına sarılmış bir erkek cesedi buldu.

Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmanın ardından, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kağıt toplama arabasının içinde bulunan malzemelere ise delil numaraları verildi ve bunlar da inceleme için kriminal laboratuvarına götürüldü.