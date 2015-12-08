T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul’da kağıt toplama aracında ceset

Kağıt toplama arabasının içinde bulunan malzemelere delil numaraları verildi

08 Aralık 2015 12:33

Bahçelievler'de bir kağıt toplama aracı içinde erkek cesedi bulundu

Aljazeera’da yer alan habere göre, Bahçelievler'in Şirinevler mahallesi Oktay sokakta çöp toplayan belediye görevlileri, bir kenara bırakılmış kağıt toplayıcılarının kullandığı "çek çek" diye tabir edilen arabadaki çöpleri almak isterken, kötü kokudan şüphelenip polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kağıt toplama arabasının içinde 30 yaşlarında battaniye ve çöp torbalarına sarılmış bir erkek cesedi buldu.

Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmanın ardından, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kağıt toplama arabasının içinde bulunan malzemelere ise delil numaraları verildi ve bunlar da inceleme için kriminal laboratuvarına götürüldü.

ETİKETLER

istanbulbahçelievlerkağıttopalama arabasıceset

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24