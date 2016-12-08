İstanbul'da kadınlar Vikipedi'yi 'ele geçirdi'

Rengin Arslan

Bu yıl BBC'nin 100 Kadın sezonu kapsamında düzenlenen 'Vikipedi'yi ele geçirme operasyonuna' Türkiye de katkı verdi.

İstanbul'da bir araya gelen yedi kadın, iz bırakan kişi profillerinin sadece yüzde 15'inin kadınlara ait olduğu Vikipedi'de cinsiyet eşitliğini artırmak için kolları sıvadı.

Başarılı iş kadınları, sanatçılar, sivil toplum kuruluşu liderleri, gazeteciler… Toplumda iz bırakmış pekçok önemli kadın ismi Vikipedi'de arandığında 'Sorguyla eşleşen bir sonuç yok' yanıtı alınıyordu.

Eşi Hrant Dink'in cenazesinde "Bir bebekten bir katil yaratmayı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim" diyen Rakel Dink yoktu örneğin.

Bu yaz yakılarak öldürülen trans kadın Hande Kader'in profili 6 dilde vardı. Ancak Türkçe'de yoktu.

İşte İstanbul'da bir araya gelen yedi kadının, amacı bu tabloyu değiştirmekti.

9 profil için kollar sıvandı

Etkinliğe katılanlardan birisi de Ev İşçileri Sendikası İmece Başkanı Ayten Kargın'dı. Akademisyen ve LGBTİ aktivisti İlke Ercan ile ortaklaşa Hande Kader'in hikayesini yazdılar.

Sosyolog, Mazlumder Yönetim Kurulu üyesi Feyza Akınerdem, etkinliği düzenlediğimiz mekana ilk gelen kişi oldu. Akınerdem, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucularından Fatma Bostan Ünsal'ın hikâyesini Vikipedi'ye ekledi.

Silva Özyerli, Kamp Armen'de 'bana annelik etti' dediği Rakel Dink'i yazdı gözleri ara ara yaşlanarak.

Ünlü 'Menekşe Kokulu Yarim' şarkısını seslendiren Lale-Nerkis Hanımlar'ın anılmayan seslerini ise öğretmen Fatma İldokuz Vikipedi'ye kazandırdı.

Toplumda öne çıkmayan ve yaptıkları internet üzerinden kaynak gösterilemeyeceği için Vikipedi kuralları gereği yazılması güç kadın hikâyeleri de var.

O hikâyelerden birisi de Esin Güneş'in hayatı. Ölümüne intihar süsü verilmeye çalışılan, ancak eşi tarafından öldürüldüğü mahkeme tarafından ispat edilenSilopili öğretmen E