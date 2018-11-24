İstanbul'da kadınlar 25 Kasım'da sokağa çıkıyor

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde İstanbul’da üç farklı noktada gösteri ve protestolar düzenlenerek kadına yönelik şiddete dikkat çekilecek.

Bu kapsamda İstanbul Kadın Meclisi öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınlar ile birlikte Kadıköy Süreyya Operası önünde bir eylem düzenleyecek. Eylemde 25 Kasım 2017’den 25 Kasım 2018’e olan süreçte öldürülen kadınların verileri de açıklanacak. Protesto saat 14.00’de başlayacak.

İstanbul’daki protestoların bir diğer adresi ise Beşiktaş olacak. ‘Evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması’nı amaçlayan Yanındayız Derneği, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden kadınları anmak ve kadına şiddete karşı ses yükseltilmesi için nöbet çağrısında bulundu. Beşiktaş meydanındaki nöbet saat 19:00’da başlayacak.

İstanbul’daki en geniş katılımlı protestonun ise Tünel Meydanı’nda düzenlenmesi bekleniyor. 25 Kasım Platformu’nun çağrısıyla, kadınlar 17:00’da Tünel Meydanı’nda buluşacak ve Galatasaray Lisesi’ne kadar sloganlarla yürüyecek. İstanbul’daki kadınların bu yılki mottosu: "Erkek şiddetinin bahanesi çok susmaya haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok"