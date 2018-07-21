İstanbul'da kadın cinayeti

İstanbul Üsküdar'da, Sarbi Barça, eşi Güneş Karaçuban'ı boğarak öldürdü. Cinayet sırasında çiftin iki çocuğunun yan odada uyuduğu belirtildi.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Pak Sokak'taki olay bu sabah saatlerinde meydana geldi. Sabri Barça (52) sabah saatlerinde ablasını arayarak 10 yıl önce dini nikâhla evlendiği Güneş Karaçuban'ı öldürdüğünü söyledi. Yakınları eve geldiklerinde Güneş Karaçuban'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Karabuçan'ın çocukları ise annelerinin başında beklerken bulundu. Cinayet anında 10 yıldır birlikte olduğu öğrenilen çiftin 8 ve 9 yaşındaki 2 erkek çocuğunun yan odada uyuduğu belirtildi.

Genç kadını boğarak öldürdüğü belirtilen Sabri Barça'nı arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

