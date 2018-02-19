İstanbul'da kadın cinayeti

İstanbul Kağıthane'de, 66 yaşındaki Ömer Korkmaz, 65 yaşındaki karısı Fadime Korkmaz'ı bıçaklayarak öldürdü.

Talatpaşa Mahallesi Akçam Sokakta 4 katlı binanın birinci katında yaşayan Ömer Korkmaz(66), tartıştığı eşi Fadime Korkmaz'ı(65) mutfaktan aldığı bıçakla 7 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fadime Korkmaz'ın öldüğünü belirledi.

Olaydan yarım saat sonra ise, Ömer Korkmaz polis ekipleri tarafından Feriköy'de cinayette kullanılan bıçakla yakalandı. Şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. (DHA)