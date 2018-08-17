 İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA 

*7 kişinin gözaltına alındığı 2 operasyonda 94 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği 2 farklı operasyonda 94 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri farklı tarihlerde piyasaya kaçak sigara sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



MICIR DOLU KAMYONUN İÇİNE GİZLEMİŞLER

3 Ağustos\'ta Ataşehir\'de düzenlenen ilk operasyonda hafif bir ticari araçtan TIR\'a yükleneceği sırada yapılan baskında 56 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler, 13 Ağustos\'ta yaptığı ikinci operasyonda ise Arnavutköy\'de içi mıcır dolu bir hafriyat kamyonunda kaçak sigaraların zulalandığını belirledi. Polis ekipleri belediye ekipleriyle görüşerek hafriyat kamyonunda bulunan mıcırı boşaltarak kamyonun altındaki bölmede bulunan 38 bin 580 paket kaçak sigarayı ele geçirdi.



6 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri iki operasyon kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6\'sı çıkartıldıkları mahkeme tarafından 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' muhalefet suçundan tutuklandı.

OPERASYON ANI KAMERADA

Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin baskın yapması, şüphelileri kelepçelemesi ve sigaraları bulması yer alıyor.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına alıp yere yatırması

-Kaçak sigaralardan görüntü

-Mıcır yüklü hafriyat kamyonunun boşaltılması

-Kamyonun alt tarafınana açılması

-Kaçak sigaraların bulunması

-Genel ve detaylar



