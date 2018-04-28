T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da kaçak inşaattan başına kalas düşen çocuk hayatını kaybetti

"1 ay önce de başka bir kişinin üstüne tuğla düştü"

28 Nisan 2018 11:41

İstanbul’da kaçak ve ruhsatsız binaya izinsiz ve önlem alınmadan yapılan çatı katından düşen kalas, arkadaşlarıyla dondurma yiyen 11 yaşındaki çocuğu başına düştü. Ağır yaralanan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

6’ncı sınıf öğrencisi Melih Güngör, ağabeyi Semih ve arkadaşlarıyla kaldırımda dondurma yiyip sohbet ederken arkalarındaki 2 katlı inşaatın çatısından düşen kalas, Melih’in başına isabet etti.

Ağabeyi Furkan, kanlar içinde kalan Melih’in yarasına tampon yapıp yardım istedi. Çığlıkları duyan baba Seyfi ve anne Serap Güngör, Melih’i hastaneye kaldırdı. Ancak ağır yaralı çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inşaat işçisi olduğu belirtilen Muharrem K. ile Temur K. gözaltına alındı. 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Habertürk’ten Uzay Kesmen'e konuşan baba Seyfi Güngör, “Sorumluların hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Yitirilen bir can var ortada” dedi. İnşaatta hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını söyleyen amca Seyfettin Güngör de “1 ay önce de başka bir kişinin üstüne tuğla düştü” derken, Mahalle sakinlerinden Feridun Taş facianın göz göre göre geldiğini şöyle anlattı: “1 hafta önce usta çatıdan parçalar atıyordu. ‘Buradan çocuklar geçiyor’ diye uyardım. Usta ‘Hiçbir şey olmaz’ dedi. Keşke o zaman üzerinde dursaydık. Bilemedik böyle bir şey yaşanacağını.”

"Bina da çalışma da kaçak"

Ümraniye Belediyesi yetkilileri, binanın kaçak ve ruhsatsız olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Bina en az 15 yıl önce yapılmış. Çatısı yokmuş. Haliyle bu çalışma da kaçak. Bize olaydan bir gün sonra şikâyet dilekçesi geldi. İnşaatı durdurup binayı mühürledik. Yasal işlem başlattık.”

ETİKETLER

kaçakinşaatçocukkalasmelih güngör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24