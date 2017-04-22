İstanbul'da kaçak bodrum katlara 'plan notu'yla izin geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) imar planlarında değişikliğe giderek özel eğitim, özel sağlık, özel sosyal kültürel tesis ve turizm alanlarındaki kaçak bodrum katlarını yasallaştırıyor. Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, böylece otellerde kaçak olarak inşa edilen spa, hastanelerde röntgen gibi teknik birimler ile sosyal tesislerde toplantı salonu ve yemekhane bu plan değişikliğinden yararlanacak.

İBB Meclisi’nde önceki gün, turizm tesis alanı olarak planlanmış alanlarda ihtiyaç duyulan ortak kullanım alanlarının artırılmasına yönelik verilen emsal artışları, iktidar ve muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi. CHP’li üyeler, plan notu değişliğiyle, yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarının emsal dışı bırakılmasına ilişkin teklifin, planlamada eşitlik ilkesine uymadığı, yoğunluk arttırıcı olduğu, hizmet birimlerinin fonksiyonlar ile bağlantısının kurulamadığı planlama ilke ve prensiplerine aykırı olduğunu savundu.

CHP’li Meclis Üyesi Ülkü Koçar, “İstanbul genelinde ne kadar turizm ve sağlıkla ilgili kaçak bodrum kat varsa, plan notu yazarak yasal hale getiriyoruz. Bu kanun çıkarmaktan daha kolay” dedi. Referandumda İstanbul’daki oy oranlarına da göndermede bulunan Koçar, “İmar rantıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve bakanın söylemleri var. Ama AK Parti grubu bundan ders almamış, rantsal bakışa devam ediyor. Kadıköy’e emsal artışı getirmemek için itirazlarımız devam ediyor. Dava açacağız” dedi.

"Turizm teşviki için"

AKP'li İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler, İstanbul’da özel eğitim, özel sağlık ve özel sosyal ve kültürel tesis alanlarında ihtiyaç olan fonksiyon değişikliğiyle, otellerde, spa, havuz, hastanelerde ameliyat, röntgen ve laboratuvar gibi teknik birimler ile, sosyal ve kültürel tesislerde spor salonu, toplantı salonu ve yemekhane gibi, bodrum katlarda bulunması gereken destekleyici birimlerin, tasdikli bütün planlara işlendiğini belirtip, uygulamadan gelen aksaklıkları gidermek istediklerini söyledi. Diler, söz konusu plan notu değişikliğiyle sağlanan emsal artışlarının “Turizm sektörünün teşviki ve nitelikli turizm alanlarının ihtiyacına yönelik” olduğunu savundu.

"Dünya kentleriyle gücünü

arttırmak için plan değiştirildi"

İstanbul’un dünya kentleriyle rekabet gücünü arttırmak için değiştirildiği öne sürülen plana göre, 1. ve 2. bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, tiyatro, müze, personel yemekhanesi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuvar, görüntüleme merkezi gibi birimler yapılabilecek ve emsale dahil olmayacak. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamayacak. Yapılan düzenlemeyle, “Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarında uygulanır” notu eklendi. Böylelikle, mevcut binaların kaçak bodrum katları da yasallaşmış oldu.