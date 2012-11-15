İstanbul'da Jennifer Lopez rüzgârı esti

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Jennifer Lopez, mayıs ayında Panama'da başlayan, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve bu ay da Avrupa şehirlerinde devam eden ''Dance Again'' turnesi kapsamında, İstanbul'daki ilk konserini dün akşam Ataköy'deki Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda verdi.

Lazer ve ışık gösterileriyle zenginleştirilen sahne şovları, kostümleri, dansları ve şarkılarıyla İstanbullular'dan büyük ilgi gören ünlü şarkıcı, konserinde dünya listelerinde uzun süre ilk sırada kalan ''On The Floor'' şarkısının yer aldığı ''Love'' albümünün yanı sıra, sevilen parçalarını da seslendirdi.

Konser mekanına ikizleriyle gelen Lopez, biletleri günler öncesinden biten konserinde yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Turne kapsamında İstanbul'da tek konser vermeyi planlayan ve yoğun talep üzerine konser sayısını 3'e çıkaran Jennifer Lopez, 16 ve 17 Kasım'da da Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'da sevenleriyle buluşacak. Lopez, böylece ilk kez bir turne kapsamında bir şehirde 3 konser birden vermiş olacak.

Müzik kariyeri boyunca 7 albüm çıkaran Jennifer Lopez'in albüm satışları, 1999 yılındaki parlak çıkışından bu yana dünya çapında 55 milyona ulaştı. 2001 yılında rol aldığı ''The Wedding Planner'' filmi ile büyük bir başarı elde eden popstar, aynı yıl ''J. Lo'' albümüyle ''Billboard Top 200'' listesinde ilk sıraya yerleşmişti. (ntvmsnbc)