İstanbul'da izinsiz alanda kurban kesimine toplam 25 bin lira ceza

İstanbul'da kurbanlarını belediyelerin belirlediği yerler dışında kesenlere 105 lira ceza uygulanıyor. Sultangazi Belediyesi şu ana kadar 237 ceza kesildiğini açıkladı. İstanbul'da bu sabahtan itibaren izinsiz alanlarda kurban kesenlere 25 bin lira ceza kesildi.

NTV'nin haberine göre, Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye başlayan İstanbulluların bazıları kesimhaneleri tercih ederken bazı vatandaşlarsa kurbanlarını kendi imkanlarıyla açık alanlarda kesmeyi tercih etti. Kurbanlarını açık alanlara götüren bazı vatandaşlar, kurbanlarının gözlerini bağlayıp, yaptıkları dualar eşliğinde kurbanlarını kesti. Kurban sahipleri de kesim alanlarının kalabalık ve pahalı olması gibi nedenlerden dolayı açık alanda kesmeyi tercih ettiklerini kaydetti.



Sultangazi'de izinsiz kurban kesimlerinin yapıldığı alanlarsa belediye ekiplerince denetlendi. Açık alanlarda kesim yapan kurban sahiplerine belediye yetkilileri Kabahatler Kanunu kapsamında 105 lira para cezası kesti. Denetleme esnasında bazı kurban sahiplerinin kaçtığı, bazılarının ise kimliklerini vermek istemediği görüldü.



Denetimler esnasında gazetecileri açıklama yapan Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Sencar, belediye olarak ilçe genelinde 132 noktada kesim hizmeti verdiklerini belirtti. Kesim noktaları haricinde izinsiz kesim yapanlarla ilgili ceza uyguladıklarını anlatan Sencar, "Şu ana kadar 237 ceza kesildi. Denetlemeler bayramın son gününe kadar devam edecek" diye konuştu.



Sencar, belediye olarak izinsiz kesim denetimi için bayram boyunca 100 kişilik bir ekip oluşturduklarını belirterek bayram öncesinde de gerekli uyarıların ilçe genelinde afişlerle yapıldığını aktardı.



Sultangazi'de izinsiz kesim yaptığı gerekçesiyle para cezası kesilmek istenen 44 yaşındaki Ramazan Korkmaz ise her yıl kurbanını burada kestiğini söyledi. Gazetecilerin "Kurbanı neden izinsiz alanda kesmek istiyorsunuz " sorusu üzerine ise Korkmaz, "Benim evim burada. Koyunumu nereye götüreyim. Eğer burası kesim için uygunsuz bir alansa neden sabah saatlerinde gelip bizi uyarmıyor da şimdi ceza kesmeye çalışıyorlar. Gerekli yerlere itirazımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.



Kimliğini kaybolduğu iddiasıyla zabıta ekiplerine vermek istemeyen başka bir kurban sahibi ise "Bir hafta önce kimliğimi cebimden çaldılar. Zabıtalara şimdi gösteremiyorum" dedi.

Elektirik direkleri altında kurban kesimi

Başakşehir'de de bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye başlayan vatandaşların oluşturduğu manzara önceki yıllara göre değişmedi. Altınşehir mahallesindeki boş alanlara gelen birçok kurban sahibi yasak olmasına rağmen kurbanlarını kesmeye devam etti.

Boş alanlarda sağlıksız koşullar içinde yapılan kesimler esnasında bazı çocukların ise korktuğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise yüksek gerilim hatlarının bağlı olduğu direklere kurbanlıklarını bağlayarak kesim yaptı. Direklerin altında kesim yapan vatandaşlar, çekimler esnasında gazetecilere tepki göstererek çekim yapılmasını istemedi.



İstanbul Boğazı'nda da denize akan kan rahatsız edici görüntülere yol açtı.



Kentte kurban kurban pazarlarının yanı sıra boş alanlarda da izinsiz kurban pazarlarının oluşturulduğu görüldü. Başakşehir'deki boş alanlardan birine elinde kalan son kurbanlıklarını getiren Akmet Akbaba ise "300 koyun, 40 büyükbaş hayvan getirdim. Şu anda 20 büyükbaş ile 80 koyun elimde kaldı. Ne yapacağımı da bilemiyorum. İnşallah son güne kadar satabilirim. Bu yıl uzun bayram tatilleri bizi etkiledi" diye konuştu.