İstanbul'da İYİ Parti standına bıçaklı saldırı

İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti standına düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Saldırının hedefinde, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı Meral Akşener'e imza toplamak için kurulan standdaki görevliler olduğu bildirildi.

İYİ Parti'li siyasetçiler, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve HDP İzmir milletvekili Müslüm Doğan saldırıyı kınadı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener saldırıyla ilgili Twitter'dan "Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir. Türkiye'nin ihtiyacı olan iyiliği ve sağduyuyu sabırla inşa edeceğiz. Menfur saldırıda yaralanan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. #TürkiyeİYİOlacak" dedi.

İYİ Parti sözcüsü Aytun Çıray, partisinin saldırıyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bağcılar İlçe Başkanlığımızın imza standına demokrasi düşmanları tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Millete güvenmeyenler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar.

"Üstelik bunu başka anaların çocuklarını kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Bu siyaset, başarılarını milletimizi kutuplaştırmada bulan çaresizlerin cinnetidir. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükûnet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyin, iyiler mutlaka kazanır."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ise saldırıdan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sorumlu tuttu.

Dervişoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesajda şunları söyledi:

"Saldırıya uğramışız… Saldıranlar elbetteki hesabını verecektir ama asıl sorumlu saldırtanlardır. Hayatları boyunca bir tek PKK'lıyı ittiremeyenler, şehitlerimizin kanını yerde bırakanlar şayet bağrımıza bıçak saplıyorsa it'e değil sahiplerine sormak boynumuzun borcu olsun."

"Vatan hainlerine gösterdiği hoşgörünün binde birini ülkücüye göstermekten kaçınan ve devlet-millet düşmanlarına dümen tutmak için sokaklardan çektiği çocukları bizlere saldırtmak için sokaklara süren her kimse hain ve alçaktır. Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir."

Saldırıya diğer siyasi partilerden de tepki geldi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabından saldırıyı şu sözlerle kınadı:

"Bağcılar'da İyi Parti standına yapılan saldırıyı kınıyor, yaralanan İyi Partili yurttaşlarımıza şifa diliyorum. Siyasi rekabet savaş değildir; bizimle aynı partide olmayan, aynı düşünmeyenler de düşmanımız değildir. Hepimiz aynı memleketin evlatlarıyız!"

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan da Twitter'dan "Saldırı demokrasiyedir, kabul edilemez" mesajını paylaştı.