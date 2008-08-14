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Yaşam

İstanbul'da işkenceye devam

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ziyareti nedeniyle İstanbul'da trafik bugün de felç. İşte kapatılan güzergahlar

14 Ağustos 2008 03:00

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın İstanbul ziyareti nedeniyle yaşanan trafik çilesi bugün de sürüyor. Dün, İstanbul'un Avrupa yakasının büyük bölümü araç ve yaya trafiğine kapatılmış, onbinlerce insan yolda kalmış ve yaşananlara tepki göstermişti. Yetkililerin ziyaret nedeniyle hangi güzergahların kapatılacağını açıklamaması, çileyi daha da artırmıştı.
 
İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, bugün Cuma namazını Sultanahmet Camisi’nde kılacak. Bugün trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle: 

-11.30-11.45 saatleri arası: Çırağan Sarayı-Beşiktaş Meydan-Dolmabahçe-Kabataş-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü-Sarayburnu bölümü.

-15.00-15.15 saatleri arası: Sarayburnu-Galata Köprüsü-Karaköy-Fındıklı-Kabataş-Dolmabahçe-Beşiktaş Meydan-Çırağan Sarayı bölümü.

-19.00-19.15 saatleri arası: Çırağan Sarayı-İnönü Stadı-Dolmabahçe-Ceylan Otel bölümü.

-21.00-21.15 saatleri arası: Ceylan Otel-İnönü Stadı-Dolmabahçe-Barbaros Bulvarı-Zincirlikuyu E-5 katılım-Çağlayan-Okmeydanı-Haliç Köprüsü-Tünel-Topkapı-Merter-Bahçelievler-Bakırköy-Çobançeşme ve Atatürk Havalimanı bölümü.

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