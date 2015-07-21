İstanbul’da 'IŞİD’e karşı uluslararası barış yürüyüşü' yapılacak

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şanlurfa’nın Suruç ilçesindeki katliamın ardından IŞİD’e karşı uluslararası bir yürüyüş çağrısında bulundu.

Hiçbir parti amblemi ya da bayrağının olmadığı bir yürüyüş düzenleneceğini duyuran Demirtaş, “Barış bayraklarıyla İstanbul’da görkemli bir yürüyüşe davet ediyoruz” diye konuştu.

Partisinin merkez yürütme kurulu toplantısının ardından HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile gazetecilerin bilgi veren Demirtaş, “Öncelikle 28 arkadaşımızın cenazesinin morgdan alınıp memleketlerine gönderildiğini biliyoruz, 4 arkadaşımızın henüz kimlikleri tespit edilemedi. Vicdanı olan, ben bu ülkede kardeşçe yaşamak istiyorum diyen herkesi bu cenazelere sahip çıkmaya çağırıyoruz. Görkemli şekilde bu devrimcileri uğurlamaya davet ediyoruz” dedi.

Yürüyüşün yeri ve saati henüz netleşmedi

Demirtaş, IŞİD terörüne karşı hafta sonu İstanbul’da gerçekleştirilecek büyük bir yürüyüş planladıklarını belirterek,“Hafta sonu da İstanbul’da IŞİD’e karşı yürüyüş planlanacak. Bu yürüyüşe de IŞİD barbarlığına karşı, uluslararası yürüyüşe vicdanı olan herkesi davet ediyoruz” dedi.

Demirtaş, yürüyüşün İstanbul’da yapılacağını ancak henüz yeri ve saatinin netleşmediğini belirtti.