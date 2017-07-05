İstanbul'da IŞİD ve El Nusra'ya operasyon: 6 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD ve El Nusra'ya destek sağladığı düşünülen kişilerin yakalanması için 6 adrese operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet'te yer alan haber göre, polis helikopterinin destek verdiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda havalı tabanca, bıçak, basılı ve dijital örgütsel dokümanlar ile cihat içerikli kitaplar ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.