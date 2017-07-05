T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da IŞİD ve El Nusra operasyonu: 6 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Emniyet'te işlemleri devam ediyor

05 Temmuz 2017 15:11

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütleri IŞİD ve El Nusra'ya  destek sağladığı değerlendirilen kişilerin yakalanması için 6 adrese operasyon düzenlendi.

Polis helikopterinin destek verdiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde aramalarda havalı tabanca, bıçak, basılı ve dijital örgütsel dokümanlar ile cihat içerikli kitaplar ele geçirdiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. (DHA)


 


 

 


DHA-Güvenlik - Türkiye-İstanbul - Çağatay KENARLI

ETİKETLER

IŞİDEl NusraGözaltıOperasyonŞüpheliVatan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24