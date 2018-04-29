İstanbul'da IŞİD operasyonu: 'Canlı bomba şüphelisi' gözaltındayken polis öldürdü

İstanbul'da bir canlı bomba şüphelisi, emniyete getirildiği sırada bıçakla bir polisi yaraladıktan sonra olay yerinde öldürüldü.

Sinan Acar isimli polis memuru yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı bıçağın şüphelinin üzerinde bulunduğunu iddia etti.

Anadolu Ajansı canlı bomba olduğundan şüphelenilen kişinin düzenlenen bir IŞİD operasyonu sırasında yakalandığını bildirdi.

Olayın şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği sırada gerçekleştiği de belirtildi.

Doğan Haber Ajansı, TSİ ile 22:45 sıralarında yaşanan olay sonrası Fatih ve Aksaray ilçesinde operasyonlar gerçekleştiğini duyurdu.

Bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen şüphelinin yaşı veya kimliği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Savcılığın Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade ediliyor.