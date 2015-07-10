İstanbul'da IŞİD operasyonu; 30 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde IŞİD'e yönelik operasyon başlattı. 30 kişinin gözaltı listesinde bulunduğu operasyonda, gözaltına alınan kişilerin IŞİD'e katılmak için Avrupa ülkelerinden gelenlerin Suriye ve Irak'a sevklerini organize ettikleri, örgüte yardım ve yataklık yaparak lojistik destek sağladıkları belirtildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği istihbarat çalışmasıyla örgüt bağları ve adresleri tespit edilen örgüt üyeleri, sabahın erken saatlerinde Özel Harekat Timleri'nin desteğinde gözaltına gözaltına alınmaya başlandı.

30 kişilik gözaltı listesinin olduğu ve operasyonun devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden biri hastaneye girdiği sırada, "Niçin gözaltına alındınız?" sorusuna, "Bu sistem kafir olduğu için müslümanları böyle gözaltına alırlar" dedi.