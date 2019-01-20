İstanbul'da iş hanında yangın; ölü ve yaralılar var

İstanbul Fatih'te, bir iş hanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Fatih, Süleymaniye Mahallesi, Dökmeciler Hamamı Sokağı'nda işçilerin de ikamet ettiği öğrenilen, 4 katlı binanın giriş katındaki atölyede, saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Süleymaniye Camii ve Medresesi başta olmak üzere birçok tarihi yapının bulunduğu bölgede çıkan yangından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 2 işçiyi kurtardı. Dumandan etkilenen iki işçiye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangının ardından yangının merkezi olan atölyede inceleme yapan itfaiye ekipleri içeride bir cesetle karşılaştı. Çaydanlık atölyesi olarak kullanıldığı belirtilen iş yerinin Yaşar Çakıcı isimli bir kişiye ait olduğu ve yaşlı adamın bu atölyede yaşadığı öğrenildi.

Yangında ulaşılan cesedin kimlik bilgileri hakkındaki kesin bilgiler otopsi incelemesinin ardından belirlenecek.

Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor. (DHA)



