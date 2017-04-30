T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İstanbul'da İranlı Gem TV grubu patronu ve ortağı 'öldürüldü'

İranlı GEM TV'nin CEO'su Karimian ve ortağının, İstanbul Maslak'ta arabalarına 'ateş açılması sonucu öldürüldüğü' bildirildi. Tahran mahkemesi daha önce gıyabında 'İran karşıtı propaganda' suçlamasıyla yargıladığı Karimian'a 6 yıl hapis cezası vermişti.

30 Nisan 2017 15:21

Farsça hizmet veren Gem Group televizyon şirketinin kurucu başkanı Saeed Karimian'ın, İstanbul Maslak'ta Kuveytli iş ortağıyla beraber öldürüldüğü bildirildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Karimian ve ortağının Cumartesi akşam saatlerinde 'arabalarına ateş açılması sonucu vurularak öldürüldüğünü' belirtirken, araba yanmış bir şekilde bulundu.

DHA'nın haberinde lüks aracın önünün bir cip tarafından kesildiği ve cipten inen bir ya da birden fazla şüphelinin arabaya ateş açtığı belirtildi.

İstanbul polisinin soruşturması sürüyor.

Tahran mahkemesi Karimian hakkında gıyabi tutuklama kararı vermiş ve 'İran'a karşı propaganda yaydığı' gerekçesiyle İranlı iş adamına altı yıl hapis cezası vermişti.

Gem TV'nin Batı ülkeleri ile Türkiye dahil birçok ülkeden dizi ve programları İranlı izleyiciler için Farsça çeviriyle yayınladığı biliniyor.

Londra'da kurulan Gem televizyon yayın grubu daha sonra Dubai üzerinden ağını genişletmişti.

Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre, Farsça dilinde hizmet veren 17 televizyon kanalı ile birlikte, birer Kürtçe, Azerice ve Arapça hizmet veren kanalları bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GEM TV CEO KarimianMaslakTahranKarimianGem GroupSaeed KarimianMaslak KuveytliHaber AjansıCumartesiTV BatıTürkiyeFarsçaGemDubaiKürtçe AzericeArapça

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24