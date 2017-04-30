İstanbul'da İranlı Gem TV grubu patronu ve ortağı 'öldürüldü'

Farsça hizmet veren Gem Group televizyon şirketinin kurucu başkanı Saeed Karimian'ın, İstanbul Maslak'ta Kuveytli iş ortağıyla beraber öldürüldüğü bildirildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Karimian ve ortağının Cumartesi akşam saatlerinde 'arabalarına ateş açılması sonucu vurularak öldürüldüğünü' belirtirken, araba yanmış bir şekilde bulundu.

DHA'nın haberinde lüks aracın önünün bir cip tarafından kesildiği ve cipten inen bir ya da birden fazla şüphelinin arabaya ateş açtığı belirtildi.

İstanbul polisinin soruşturması sürüyor.

Tahran mahkemesi Karimian hakkında gıyabi tutuklama kararı vermiş ve 'İran'a karşı propaganda yaydığı' gerekçesiyle İranlı iş adamına altı yıl hapis cezası vermişti.

Gem TV'nin Batı ülkeleri ile Türkiye dahil birçok ülkeden dizi ve programları İranlı izleyiciler için Farsça çeviriyle yayınladığı biliniyor.

Londra'da kurulan Gem televizyon yayın grubu daha sonra Dubai üzerinden ağını genişletmişti.

Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre, Farsça dilinde hizmet veren 17 televizyon kanalı ile birlikte, birer Kürtçe, Azerice ve Arapça hizmet veren kanalları bulunuyor.