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Yaşam

İstanbul'da inşaatta yine iskele çöktü, bir işçi öldü!

Esenyurt'ta inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 24 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi!

21 Aralık 2014 13:47

Esenyurt'ta bir işçi, çalıştığı inşaatın dış cephesinin yapımı sırasında üzerinde bulunduğu iskelenin 28’inci kattan 24’üncü kata çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin henüz 24 yaşında olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün sabah saat 07:00 sıralarında, Esenyurt Hoşdere Yolu üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, inşaatın dış yapımını onarım sırasında, işçi Cuma Kayataş'ın üzerinde bulunduğu iskele 28'inci kattan 24'üncü kata kadar çöktü.

Cuma Kayataş, düşmenin etkisiyle ağır yaralandı. 24 yaşındaki Kayataş'ın mesai arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kayataş'ın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kayataş'ın cenazesi, akşam saatlerinde otopsi işlemlerinin tamamlanmasın ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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