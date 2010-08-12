-İSTANBUL'DA İLK İFTAR İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - İstanbul'da çok sayıda vatandaş, dileklerinin gerçekleşmesi umuduyla ilk iftarlarını Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde yaptı. Şehremini'deki Oruç Baba Türbesi'nde iftarlarını yapmak isteyen vatandaşlar akşama doğru buraya gelmeye başlarken, kalabalık, iftar vakti yaklaştıkça arttı. Türbeye çıkan sokaklarda vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Çevredeki yollarda da trafik sıkışıklığı yaşandı. Polis ekipleri, çekiciler yardımıyla trafiği açmaya çalıştı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar, oruçlarını, inanışa göre Oruç Baba'nın yaptığı gibi sirke ve ekmekle açtı. Vatandaşlar daha sonra evlerinden getirdikleri yiyeceklerle iftar yaptı. Dileklerinin gerçekleşmesi için dua ederek Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, oruçlarını açtıktan sonra Oruç Baba'nın mezar taşına ellerini, cüzdanlarını, paralarını ve anahtar gibi çeşitli eşyaları sürerek dilekte bulundu. Bu arada, türbeye çıkan yollarda bazı vatandaşların su, sirke ve ekmek satışı yaptıkları gözlendi. Bazı televizyon kanalları da Oruç Baba Türbesi'nden canlı yayın yaptı. -ORUÇ BABA- Ramazan ayının ilk iftarını Oruç Baba Türbesi'nde yapanların dileklerinin gerçekleşeceğine inanılıyor. Oruç Baba olarak anılan kişinin, eski zamanlarda yine aynı semtte yaşadığı, çok fakir olduğu halde orucunu tutup, iftarını da bir parça kuru ekmek ve sirkeyle açtığı rivayet ediliyor. Bir başka inanışa göre de Oruç Baba'nın 1453 yılında İstanbul kuşatmasında savaşan bir asker olduğu söyleniyor. Askerlere su ve yemek tedarik etmekle görevli olan Oruç Baba'nın, su kıtlığında bile askerlere su dağıtmayı sürdürdüğüne, ''baba'' lakabının da buradan geldiğine inanılıyor.