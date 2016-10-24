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BBC Türkçe

İstanbul'da ilk 15 Temmuz davası: 21 polis için müebbet istemi

İstanbul'da 29 polis hakkında açılan davanın iddianamesinde 21 polis hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 8 polis hakkında da 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

24 Ekim 2016 18:48

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili İstanbul'daki ilk davada iddianame kabul edildi. 29 polis hakkında açılan davanın iddianamesinde 21 polis hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Büyük kısmı "Bylock" kullanıcısı olduğu iddia edilen şüphelilerden 8 polis hakkında da "Terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

59 sayfalık iddianamede aralarında polis helikopteri pilotlarının da bulunduğu 25'i tutuklu 29 polis şüpheli olarak yer aldı.

Şüphelilerin ya göreve gelmedikleri ya da darbeye direnen arkadaşlarını ve vatandaşları vazgeçirmeye çalıştıkları iddia edilen iddianamede, şu ifadeler de yer aldı:

"TSK dışında devletin elindeki tek meşru silahlı güç olan Emniyet Teşkilatına mensup bir kısım personelin, çeşitli bahanelerle görev yerine gelmemek, terör örgütüne direnmemek, terör örgütüne direnen vatandaş ve kolluk görevlilerinin şevk ve cesaretini kırmak için mesaj, söz ve davranışlarıyla bozgunculuk yapmak türü eylemlerde bulunmuşlardır."

İddianamede, "FETÖ yöneticileri tarafından gönderildiği ifade edilen mesajda 'Herkes arkadaşlarını yönlendirsin ve askerlerin müdahalesine yardımcı olunmasını temin etsin. Direnmesinler, direnen emniyet güçlerine engel olsunlar. Özellikle Özel Harekât ve Çeviktekiler askere teslimiyet gösterin. Emniyet'ten gelen emirleri de yerine getirmeyin. Ankara'da kim varsa silahını alıp direnen herkesi indirsin' ifadelerinin yer aldığı" kaydedildi.

İddianamede, bazı pilotların da darbe girişimi sırasında görev yerlerinde bulundukları ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak için özel harekât timini Huber Köşkü'ne götürmek için verilen emirleri uygulamadıkları belirtildi.

Şüpheli pilotların darbe girişimi esnasında helikopteri kaldırmak için yazılı emir istedikleri kaydedilen iddianamede "Şüphelilerin bu tavırlarıyla, yasal kamu hiyerarşisini değil, adeta ve açıkça silahlı terör örgütünün emir, tavır ve değerlendirmelerini esas alacaklarını ortaya koymuşlardır" denildi.

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