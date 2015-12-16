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İstanbul’da iki trans kadın bıçaklı saldırıya uğradı

İstanbul LGBTT Derneği: Örgütlenmiş bir saldırı olduğu çok açık

16 Aralık 2015 19:20

Trans kadınlar Sedef ve Oya, Kartal’da bir çay ocağının önünden geçerken arabadan inen bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda Oya isimli trans boğazında yaralanırken Sedef ise linç edilmek istendi. Oya yaralandıktan sonra olay yerinden kaçarken polisi ve ambulansı arayarak arkadaşı için yardım istedi. Ambulansın yaklaştığını gören saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Sedef ise hastaneye kaldırıldı.

Pembe Hayat’ın haberine göre birlikte hastaneye kaldırılan yaralılardan Oya tedavisinin ardından ifade vermek üzere karakola gitti. Ağır yaralanan Sedef’in ise yoğun bakımda olduğu için ifadesinin alınamadığı kaydedildi.

İstanbul LGBTT Derneği’nin acil destek hattından bir avukat da olayı takip etmek için karakola gitti. Oya ifadesinde olay sırasında saldırganların kendilerine “Biz Gülsuyu çocuğuyuz. Eğer şikayette bulunacak olursanız yarın buraya gelip hepinizi kesip öldürürüz. Buradan defolun” diye tehditler savurduklarını belirtti. Oya’nın ifadesini vermesinin ardından saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

 

“Artan saldırıların sorumlusu nefreti körükleyen devlettir”

Olayla ilgili olarak İstanbul LGBTT Derneği’nden Kıvılcım Arat “Bu sıradan bir saldırı olayı değil. Açıkça örgütlenmiş bir saldırı olduğu açık. Gülsuyu’ndan arabalarına binip saldırmak için geldiklerini görüyoruz. Bütün bu saldırıların artmasının sebebi ise 7 Haziran seçimlerinden sonra güç kaybeden AKP hükümeti ve Saray’ın yaptığı açıklamalar oldu. Toplumun bütün kesimlerinde nefret kampanyaları örgütleniyor. Translara yönelik artan bu saldırıların sorumlusu nefreti sürekli körükleyen devlettir” şeklinde konuştu.

Avukatları tarafından davanın takip edileceğini belirten Arat “Nefret saldırılarının sorumlularının cezalandırılması için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Ağır yaralanan Sedef’in kaburgalarında oluşan kırılmalar nedeniyle akciğerinde açılma olduğu ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması riskinin sürdüğü bildirildi.

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