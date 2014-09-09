İstanbul'da iki önemli sergi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 10 - 14 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak olan 2014 Avrupa Arkeologlar Birliği Kongresi vesilesiyle iki büyük sergi düzenliyor: Çatalhöyük Sergisi ve Mendel – Sebah: Müze-i Hümayun’u Belgelemek Sergisi.

Mendel – Sebah: Müze-i Hümayun’u Belgelemek Sergisi

İstanbul Arkeoloji Müzesi ile Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın ortaklığında 11 Eylül 2014 – 11 Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde yapılacak olan Mendel – Sebah: Müze-i Hümayun’u Belgelemek Sergisi, Fransız arkeolog Gustave Mendel’in Müze-i Hümayun’un (Arkeoloji Müzesi) zengin koleksiyonlarını belgelemek için hazırladığı 1860 sayfalık kataloğun hikayesini anlatıyor.

Gustave Mendel, 9 yıl çalıştığı Arkeoloji Müzesi’nin koleksiyonlarını belgeleyen mükemmel bir katalog hazırlar. Mendel’in hazırladığı bu katalog, diğerlerine göre çok daha kapsamlı ve ayrıntılıdır. Katalog aynı zamanda sistematik bir şekilde resim kullanılarak hazırlanmıştır. Neredeyse her eser için verilmiş olan ayrıntılı çizimler ise dönemin en önemli fotoğrafçılarından Sebah & Joaillier stüdyosunun çekimlerine dayanarak, Georges Payraud tarafından gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Edhem Eldem’in küratörlüğünde hazırlanan Mendel – Sebah: Müze-i Hümayun’u Belgelemek Sergisi, müzenin belleğini oluşturan en önemli araçlardan biri olan bu kataloğun hikâyesini anlatmak için basit bir kurguyla hazırlandı. On adet eser, cam negatifleriyle fotoğrafları, fotoğraftan elde edilen çizimleri ve katalogdaki yazılı tanımlarıyla birlikte sergileniyor... Bunlara ilaveten gerek eserlerin bazılarının diğer kaynaklardaki yansımaları, gerekse eserlerin fotoğraflanması ve kataloğun hazırlanmasına ilişkin özgün belge ve bilgiler de ziyaretçilere sunuluyor.

Arkeolojisi ve Tarihiyle “Çatalhöyük” Sergisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Çatalhöyük kazı ekibiyle beraber hazırladığı 10 – 21 Eylül 2014’te İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde yapılacak olan Çatalhöyük Sergisi, uluslararası ziyaretçilere yeni çıkan önemli buluntuların fotoğrafları ve güncel bilgilerle Çatalhöyük’ü tekrar keşfetme imkanı sunuyor. Sergi, “9000 yıl önce Çatalhöyük’te Yaşam”, “Mellaart’tan Bugüne Kazı Tarihçesi” ve “Çatalhöyük’te Bugün” başlıkları altında üç eksenden oluşuyor.

1950’li yılların sonlarında James Mellaart tarafından keşfedilen Çatalhöyük, 1961-1965 yılları arasında 4 sezon boyunca yine James Mellaart tarafından kazılmıştır. 1993 yılında yeniden başlayan ve günümüze kadar devam eden kazılar, Stanford Üniversitesi'nden Ian Hodder başkanlığında uluslararası bir ekip tarafından yürütülmektedir. Yapılan kazılar sonucu dünyanın en eski Neolitik yerleşimlerinden biri olduğu anlaşılan Çatalhöyük’te, kültür tarihine ışık tutan muhteşem duvar resimleri, mimari kalıntılar, günlük ve dinsel yaşam hakkında bilgiler sunan çok sayıda tarihi eser açığa çıkarılmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı UNESCO tarafından 2012 yılında Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. 1997 yılından bu yana Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda devam eden Çatalhöyük kazılarında dünyanın her yerinden arkeologlar, antropologlar, mimarlar, restoratörler, sanat tarihçileri ve botanikçiler araştırma yapmaktadır.