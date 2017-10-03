İstanbul'da iki katlı özel halk otobüsü devrildi: 12 yaralı

TEM Ispartakule mevkii Mahmutbey yönünde iki katlı bir özel halk otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Kaza bugün (3 Ekim 2017) saat 11.15'te meydana geldi. Bahçeşehir- Bakırköy hattında çalışan iki katlı özel halk otobüsü şoförünün ilk ifadesine göre ön lastiğinin patlaması sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar otobüsden çıkarılarak ambulanslara alındı.

Ambulanslar yetersiz kalınca bazı yaralılar yerlerde beklemek zorunda kaldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yakınlarının kaza yaptığı haberini alan çok sayıda anne ve baba olay yerine akın etti. Bir anne ve baba yerde yatan oğlunun elini tutarak teselli etti. Yaralalıların hastaneye kaldırılmasından sonra otobüsü kaldırma çalışmaları başladı.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza sırasında araçta bulunan yolcular ise, şoförün gişeyi ortalayamadığını ve aracın devrildiğini söyledi.