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Yaşam

İstanbul'da iki gün sular akmayacak

İstanbul'daki bazı semtlere yarın ve 13 Kasım'da su verilemeyecek.

11 Kasım 2008 02:00

 
İstanbul'daki bazı semtlere yarın ve 13 Kasımda su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Pendik-Kartal (Yakacık Köprüsü) yan yol bağlantısı ve alt geçit inşaatı nedeniyle deplasesi yapılan isale hattının mevcut isale sistemine bağlantı çalışmaları yapılacağından, yarın saat 08.00 ile 13 Kasım Perşembe günü saat 03.00 arasında 19 saat süreyle Maltepe ilçesine bağlı Gülsuyu, Gülensu, Esenkent, Aydınevler, Başıbüyük, Kenan Evren Kışlası ve lojmanları ile Bostancı Su Dolum İskelesi'nde su kesintisi uygulanacak.

Kıraç beldesinde yapılan dere ıslah çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece-Sefaköy isale hattının Kıraç Cumhuriyet Caddesi üzerine deplase edilen kısmının mevcut ana isale hattına bağlantı çalışmaları yapılacağından yarın saat 10.00 ile 13 Kasım Perşembe günü saat 14.00 arasında 28 saat süreyle Büyükçekmece ilçesinde Yakuplu, Kavaklı İhlas Marmara Evleri ile Avcılar ilçesinde Ambarlı semtine su verilemeyecek.


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