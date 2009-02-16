İstanbul'da iki gün kar var

Balkanlardan gelen soğuk havayla birlikte İstanbul’da bugün ve yarın kar bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklığı eksi derecelerde hissedilecek, Marmara ve Akdeniz bu kışın en soğuk günlerini yaşayacak.



Şubat ayının ilk haftasında bahar havası yaşayan Türkiye, bu hafta ılık havayla birlikte bol yağış aldı. Balkanlardan gelen soğuk hava sıcaklığı hızla düşürdü, Marmara ve Ege’den başlayan soğumayla birlikte kar ve karla karışık yağmur da görülecek.



Trakya’da başlayan kar yağışı bugün ve yarın da İstanbul’u etkileyecek. Bir hafta boyunca soğuk havanın etkisini göstereceği İstanbul’da önümüzdeki hafta cuma günü de kar yağışı görülebilir. Sıcaklık 0 derecenin altında hissedilecek. İzmir bu kışın en soğuk günlerini yaşayacak, sıcaklık 5 dereceye doğru gerilerken pazartesi günü çok hafif karla karışık yağmur görülebilir.



Bugünden itibaren soğuk hava iç kesimlere ilerleyecek, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu kar ve karla karışık yağmur alacak. Muğla ve Antalya’nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.



Marmara bir hafta boyunca kışı yaşayacak. Edirne’den Bozcaadaya kadar etkili olacak yağış, bölgenin birçok kentinde karla karışık yağmur; Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Sakarya’da ise kar halinde bekleniyor. Bu gece Çanakkale ve Trakya’da kar yoğun yağacak. Sıcaklıklar 5 derecenin altına inerken, bölgedeki kar yağışları, bu hafta aralıklı olarak sürecek.



Ege Bölgesi, kış mevsiminin en soğuk günlerini yaşayacak ve soğuk hava 8 gün kalacak. Bugün yağışın hızında azalma var ancak yağış hafif de olsa denizden uzaklaştıkça birçok yerde kar şeklinde görülecek.



Güneyde özellikle Adana, Hatay, Gaziantep çevrelerinde yağmur iki gün daha kuvvetli yağacak. Lodos da yağış sırasında kuvvetli… Bugün Antalya’dan itibaren hava çok hızlı soğuyacak, bu nedenle bölgenin iç kesimleri ve dağlarında kar yağışı görülebilir. Sıcaklık pazartesi günü Antalya’da 8 dereceye inecek.



Edirne’de yollar kapanmak üzere



Edirne’de bu sabah başlayan kar yağışı, aralıksız olarak sürüyor. Akşam saatlerinde hızını artıran kar yağışı nedeniyle Uzunköprü-Keşan, Keşan-İpsala ve İpsala-Tekirdağ arasındaki D-80 karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Zincirsiz trafiğe çıkan araçların neden olduğu kazalar sonucu onlarca araç yolda kaldı.



Çanakkale Boğazı kapandı



Çanakkale Boğazı, etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak deniz ulaşımına kapandı. Saatteki hızı zaman zaman 80-100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Gelibolu-Lapseki, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli araba vapuru seferleri geçici olarak durduruldu. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, araçların zincirsiz trafiğe çıkmalarına izin verilmiyor.



İntepe Varyantı mevkiinde kar yağışı nedeniyle yolda kayan yabancı plakalı bir TIR Çanakkale-İzmir karayolunun uzun bir süre kapanmasına neden oldu. Yolda çok sayıda araç konvoy oluşturdu.

